ЄС запроваджує санкції за визнання Росією «Л/ДНР»

Європейський Союз вирішив запровадити санкції через визнання Росією «Л/ДНР». Їх запровадили проти 27 фізичних та юридичних осіб, а також проти понад 350 депутатів російської Держдуми.

Про це на брифінгу повідомили верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин», — зазначив Боррель.

За його словами, до 27 осіб та організацій увійдуть ті, хто ухвалювали рішення та були відповідальні за погрози Україні, ті, хто фінансово допомагав російським військовим, ті, хто проводив дезінформаційні кампанії проти України та ті банки, які фінансують відповідальних за ухвалення рішень на окупованих територіях.

Крім цього, санкції будуть накладені на будь-які економічні відносини з «Л/ДНР» і обмежать можливості РФ доступу до капіталу і фінансових ринків Євросоюзу. Усі деталі санкцій будуть вказані в оприлюдненому документі.

Водночас Боррель зазначив, що президента РФ Путіна у переліку санкцій немає.