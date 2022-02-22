ЕС вводит санкции за признание Россией «Л/ДНР»

Европейский Союз решил ввести санкции по признанию Россией «Л/ДНР». Их ввели против 27 физических и юридических лиц, а также против более 350 депутатов российской Госдумы.

Об этом на брифинге сообщили верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в эти часы», — отметил Боррель.

По его словам, в 27 человек и организаций войдут те, кто принимали решения и были ответственны за угрозы Украине, те, кто финансово помогал российским военным, те, кто проводил дезинформационные кампании против Украины и те банки, которые финансируют ответственных за принятие решений на оккупированных территориях.

Кроме этого, санкции будут наложены на любые экономические отношения с «Л/ДНР» и ограничат возможности РФ доступа к капиталу и финансовым рынкам Евросоюза. Все детали санкций будут указаны в обнародованном документе.

В то же время, Боррель отметил, что президента РФ Путина в перечне санкций нет.