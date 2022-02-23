Канада теж вводить санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР»

Канада теж вирішила ухвалити нові санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Вони майже повністю дублюють американські.
Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо, пише CBC.
Він назвав це лише першим раундом санкцій проти Росії. Інші мають запобігти подальшому вторгненню в Україну.
«Не сприймайте це помилково — це подальше вторгнення до суверенної держави, і це абсолютно неприйнятно. Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі», — сказав Трюдо.
Санкції передбачають повну заборону для канадців на будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», також громадянам Канади заборонять операції з російським суверенним боргом і двома банками.
Крім цього, будуть введені санкції проти російських депутатів, які проголосували за визнання «Л/ДНР».
Також Трюдо повідомив, що Канада відправить майже 500 своїх військових до Латвії та інших країн східного флангу НАТО для посилення оборони.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».