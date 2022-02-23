Канада теж вводить санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР»

Канада теж вирішила ухвалити нові санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Вони майже повністю дублюють американські.

Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо, пише CBC.

Він назвав це лише першим раундом санкцій проти Росії. Інші мають запобігти подальшому вторгненню в Україну.

«Не сприймайте це помилково — це подальше вторгнення до суверенної держави, і це абсолютно неприйнятно. Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі», — сказав Трюдо.

Санкції передбачають повну заборону для канадців на будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», також громадянам Канади заборонять операції з російським суверенним боргом і двома банками.

Крім цього, будуть введені санкції проти російських депутатів, які проголосували за визнання «Л/ДНР».

Також Трюдо повідомив, що Канада відправить майже 500 своїх військових до Латвії та інших країн східного флангу НАТО для посилення оборони.