Канада тоже вводит санкции против России за признание «Л/ДНР»

Канада тоже решила принять новые санкции против России за признание «Л/ДНР». Они почти полностью дублируют американские.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет CBC.

Он назвал это только первым раундом санкций против России. Другие должны предотвратить дальнейшее вторжение в Украину.

«Не заблуждайтесь — это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо. Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире», — сказал Трюдо.

Санкции предусматривают полный запрет для канадцев на любые финансовые операции с «Л/ДНР», а также гражданам Канады запретят операции с российским суверенным долгом и двумя банками.

Кроме того, будут введены санкции против российских депутатов, которые проголосовали за признание «Л/ДНР».

Также Трюдо сообщил, что Канада отправит почти 500 своих военных в Латвию и другие страны восточного фланга НАТО для усиления обороны.