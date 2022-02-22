Велика Британія запровадила санкції проти 5 провідних російських банків та трьох олігархів

Велика Британія запроваджує санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів після визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».
Про це оголосив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, передає BBC.
Премʼєр не навів назв банків, назвавши їх «провідними». Проте він оголосив, що персональні санкції запроваджуються проти олігархів Ігоря та Бориса Ротенбергів, а також Геннадія Тимченка. Їхні активи заморозять і заборонять вʼїзд.
Російські ЗМІ, при цьому, повідомляють, що обмеження запроваджуються проти банків «Россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк», а також «Черноморский банк развития и реконструкции».
- Після того, як РФ визнала нібито незалежність «ЛНР» і «ДНР», США, ЄС та низка інших країн Заходу оголосили, що запровадять санкції. Їх узгодять сьогодні, 22 лютого.
- Санкції проти «ЛНР» і «ДНР» вже ввели США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив уряду країни зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2».