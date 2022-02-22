Зеленський: «Північний потік — 2» має потрапити під санкції за визнання Росією «Л/ДНР»

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР».
Про це він заявив на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу.
«Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають передбачати повне зупинення «Північного потоку — 2», — сказав Зеленський.
Напередодні канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що «Північний потік — 2» підпадає під санкції ЄС за агресію проти України.
- Після того, як РФ визнала нібито незалежність «ЛНР» і «ДНР», США, ЄС та низка інших країн Заходу оголосили, що запровадять санкції. Їх узгодять сьогодні, 22 лютого.
- 21 лютого США ввели санкції проти «Л/ДНР».