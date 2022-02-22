Великобритания ввела санкции против 5 ведущих российских банков и трех олигархов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех олигархов после признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает BBC.

Премьер не привел названий банков, назвав их «ведущими». Однако он объявил, что персональные санкции вводятся против олигархов Игоря и Бориса Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко. Их активы заморозят и запретят въезд.

Российские СМИ, при этом, сообщают, что ограничения вводятся против банков «Россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк», а также «Черноморский банк развития и реконструкции».