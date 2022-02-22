Госдума России ратифицировала соглашения о «сотрудничестве и помощи» с «ДНР» и «ЛНР»

Госдума России ратифицировала договоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской «народными республиками».

Решения были приняты во вторник.

За ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» проголосовали 400 депутатов. За аналогичное соглашение с «ЛНР» отдали голоса 399 депутатов.

Также депутаты российского парламента проголосовали за то, чтобы решение о ратификации этих соглашений вступило в силу уже сегодня.

Во вторник, 22 февраля, так называемые «парламенты» российских образований «Л/ДНР» ратифицировали договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Этими договорами Россия оформит свою агрессию против Украины.

Договоры предусматривают «оборону и охрану» границ ОРДЛО совместно с войсками России. Также «республики» станут дотационными за счет налогоплательщиков РФ.