«ДНР» и «ЛНР» ратифицировали договор о «сотрудничестве» с Россией

Так называемые «парламенты» российских образований «Л/ДНР» ратифицировали договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Об этом сообщает «РБК».

В РФ ратификацию договоров рассмотрят Госдума и Совет Федерации. Это произойдет сегодня, 22 февраля. Этими договорами Россия оформит свою агрессию против Украины.

Договоры предусматривают «оборону и охрану» границ ОРДЛО совместно с войсками России. Также «республики» стают дотационными за счет налогоплательщиков РФ.