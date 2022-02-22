«ДНР» і «ЛНР» ратифікували договір про «співпрацю» з Росією

Так звані «парламенти» російських утворень «Л/ДНР» ратифікували договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу».

Про це повідомляє «РБК».

У РФ ратифікацію договорів розглянуть Держдума і Рада Федерації. Це станеться сьогодні, 22 лютого. Цими договорами Росія оформить свою агресію проти України.

Договори передбачають «оборону і охорону» кордонів ОРДЛО спільно із військами Росії. Також «республіки» стають дотаційними за рахунок платників податків РФ.