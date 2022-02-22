«ДНР» і «ЛНР» ратифікували договір про «співпрацю» з Росією

Так звані «парламенти» російських утворень «Л/ДНР» ратифікували договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу».
Про це повідомляє «РБК».
У РФ ратифікацію договорів розглянуть Держдума і Рада Федерації. Це станеться сьогодні, 22 лютого. Цими договорами Росія оформить свою агресію проти України.
Договори передбачають «оборону і охорону» кордонів ОРДЛО спільно із військами Росії. Також «республіки» стають дотаційними за рахунок платників податків РФ.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».
- Влада Росії може ще визначити межі «ЛНР» і «ДНР».