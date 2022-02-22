Держдума Росії ратифікувала угоди про «співпрацю та допомогу» з «ДНР» та «ЛНР»

Держдума Росії ратифікувала договори з самопроголошеними Донецькою та Луганською «народними республіками».
Рішення були ухвалені у вівторок.
За ратифікацію угоди про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з «ДНР» проголосували 400 депутатів. За аналогічну угоду з «ЛНР» віддали голоси 399 депутатів.
Також депутати російського парламенту проголосували за те, аби рішення про ратифікацію цих угод набуло чинності вже сьогодні.
У вівторок, 22 лютого так звані «парламенти» російських утворень «Л/ДНР» ратифікували договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу». Цими договорами Росія оформить свою агресію проти України.
Договори передбачають «оборону і охорону» кордонів ОРДЛО спільно із військами Росії. Також «республіки» стають дотаційними коштом платників податків РФ.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».
- Влада Росії може ще визначити межі «ЛНР» і «ДНР».