Держдума Росії ратифікувала угоди про «співпрацю та допомогу» з «ДНР» та «ЛНР»

Держдума Росії ратифікувала договори з самопроголошеними Донецькою та Луганською «народними республіками».

Рішення були ухвалені у вівторок.

За ратифікацію угоди про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з «ДНР» проголосували 400 депутатів. За аналогічну угоду з «ЛНР» віддали голоси 399 депутатів.

Також депутати російського парламенту проголосували за те, аби рішення про ратифікацію цих угод набуло чинності вже сьогодні.