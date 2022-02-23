Австралия и Япония тоже ввели санкции против России из-за признания «ЛНР» и «ДНР»

Премьер-министр Фумио Кисида объявил , что Япония введет ряд экономических санкций против России, «ЛНР» и «ДНР». Правительство приостановит выдачу виз «чиновникам» из оккупированных регионов и заморозит их активы. Япония также запретит экспорт и импорт из «ЛНР» и «ДНР», размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия немедленно начнет вводить санкции против России. Страна сначала введет запрет на поездки и финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации. Под санкции также попадут организации, связанные с Москвой, российские банки, транспорт, энергетика, телекоммуникации и нефтегазовый комплекс. Моррисон сказал, что санкции в отношении физических и юридических лиц будут нацелены на «виновников и бенефициаров этого насилия».