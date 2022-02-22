В Минфине США рассказали о деталях санкций против России. Под ограничения попали и дети российских чиновников

В Министерстве финансов США обнародовали детали санкций против России за признание «Л/ДНР». Под ограничениями оказались два банка и их дочерние компании, суверенный долг России и российские элиты.

Об этом пишет пресс-служба Минфина.

«Сегодняшние действия, предпринятые в координации с нашими партнерами и союзниками, приступают к процессу демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и во всем мире. Мы продолжаем следить за действиями России, и если она продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты быстро введут большие экономические санкции, которые окажут серьезное и долгосрочное влияние на экономику России», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Санкции наложили на два российских банка: Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и Промсвязьбанк, а также на 42 их дочерние компании. Первый банк играет важную роль в привлечении в Россию инвестиций, а второй — в финансировании оборонного сектора. Санкции предусматривают, что эти банки будут отрезаны от финансовой системы США и не смогут работать в Штатах.

В США рассказали, что ВЭБ.РФ владеет активами на $53 млрд и входит в пятерку крупнейших финансовых институтов России. Промсвязьбанк является восьмым по величине банком России и обслуживает около 70% оборонных контрактов России, а также предоставляет банковские услуги российским военным.

Также Штаты наложили санкции на пять российских судов, принадлежащих одной из дочерних компаний Промсвязьбанка.

Кроме того, санкции были введены против членов семей российской элиты, на которых чиновники переписывают свои активы. Под санкции попал Денис Бортников — сын директора ФСБ Александра Бортникова. Денис Бортников также является заместителем председателя правления ВТБ Банка.

Также санкции наложили на Петра Фрадкова — главу Промсвязьбанка. Он является сыном экс-премьера и экс-главы Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова.

Еще одним россиянином под санкциями стал Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы АП России Сергея Кириенко. Последнего называют куратором всей внутренней политики России. В то же время Владимир Кириенко является генеральным директором VK Group — одной из крупнейших технологических компаний России, владеющей соцсетью «ВКонтакте».

Санкции были введены и против сделок с суверенным долгом России. Минфин отметил, что ограничения будут касаться всех долговых облигаций, которые будут выпущены после 1 марта 2022 года.