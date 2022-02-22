Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России за признание «Л/ДНР». Ограничения наложат на два банка, а также запретят сделки с суверенным долгом.

Об этом он заявил на брифинге 22 февраля.

По словам Байдена, США введут санкции против двух российских банков: ВЭБ.РФ и «военного банка» России. Также будут введены санкции против российского суверенного долга.

Он отметил, что эти санкции ограничат доступ России к финансовым мировым рынкам. Кроме того, будут введены санкции против российской элиты, в частности депутатов Госдумы и сенаторов. Против них ограничения будут введены 23 февраля.

Также США будут продолжать работать совместно с Германией, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не заработал.

Байден подчеркнул, что США и дальше будут оказывать оборонную помощь Украине. Если Россия продолжит агрессию, то и Штаты вместе с союзниками будут продолжать вводить новые санкции.

«Сейчас, когда Россия, возможно, планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции», — пояснил он.

Президент США подчеркнул, что Россия так и не отвела войска от украинских границ и также оставила их в Беларуси после учений. Поэтому Штаты увеличат ресурсы для усиления обороны стран Балтии.