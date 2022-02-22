Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Обмеження накладуть на два банки, а також заборонять операції з суверенним боргом.

Про це він заявив на брифінгу 22 лютого.

За словами Байдена, США введуть санкції проти двох російських банків: ВЭБ.РФ та «військового банку» Росії. Також будуть запроваджені санкції проти російського суверенного боргу.

Він зазначив, що ці санкції обмежать доступ Росії до фінансових світових ринків. Крім цього, будуть введені санкції проти російської еліти, зокрема, депутатів Держдуми та сенаторів. Проти них обмеження запровадять 23 лютого.

Також США продовжуватимуть працювати спільно з Німеччиною над тим, щоб газопровід «Північний потік — 2» не запрацював.

Байден наголосив, що США і надалі надаватимуть оборонну допомогу Україні. Якщо Росія продовжуватиме агресію, то і Штати разом із союзниками продовжуватимуть вводити нові санкції.

«Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові запровадити додаткові санкції», — пояснив він.

Президент США підкреслив, що Росія так і не відвела війська від українських кордонів, і також залишила їх у Білорусі після навчань. Тому Штати збільшать ресурси на посилення оборони країн Балтії.