Сенат Ірландії визнав війну росії в Україні геноцидом

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку росії в Україні.

Про це повідомив спікер верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

«Незаконне вторгнення російської федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку росії в Україні», — написав він.