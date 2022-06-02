Сенат Ірландії визнав війну росії в Україні геноцидом

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку росії в Україні.
Про це повідомив спікер верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.
«Незаконне вторгнення російської федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку росії в Україні», — написав він.
- 21 квітня Парламент Естонії першим у світі визнав дії росії в Україні геноцидом. Того ж дня таке рішення приняв і Сейм Латвії.
- 28 квітня парламент Канади одноголосно визнав злочини росії в Україні геноцидом.
- 10 травня парламент Литви став першим у світі, який визнав росію державою-терористом. Також депутати одноголосно визнали, що воєнні злочини російських військових в Україні є геноцидом українського народу.
- 11 травня Сенат Чехії також визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу.