Латвія слідом за Естонією визнала війну росії проти України геноцидом

Сейм Латвії слідом за парламентом Естонії визнав війну росії проти України геноцидом.

Про це повідомляється на сайті Сейму Латвії.

Сейм засуджує військову агресію росії та широкомасштабне вторгнення в Україну за підтримки й участі білоруського режиму лукашенка.

У заяві наголошується, що невиправдане вторгнення є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, явним порушенням зобов’язань росії за Статутом ООН і міжнародним правом.

Сейм виступив за різке розширення поставок зброї в Україну та негайне припинення імпорту енергоносіїв з росії до ЄС. Сейм закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново запровадити комплексні санкції проти росії, щоб позбавити її армію можливості продовжувати військову агресію.