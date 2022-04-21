Парламент Естонії першим у світі визнав дії росії в Україні геноцидом

Парламент Естонії ухвалив рішення про визнання дій російських військ в Україні геноцидом.

Парламент ухвалив заяву «Про воєнні злочини та геноцид російської федерації в Україні», яку підтримали 84 депутати зі 101.

У заяві сказано, що під час агресивної війни росія систематично вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення, які ухвалюються і підтримуються чинною владою рф.

Парламент Естонії закликає парламенти інших країн теж визнати війну рф проти України геноцидом українського народу і створити міжнародний суд для притягнення винних до відповідальності.