Чехія теж визнала дії росії в Україні геноцидом

Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебейніс.

Відповідну постанову Сенат ухвалив у середу, 11 травня. У ній йдеться, що етнічно мотивовані злочини проти людяності, такі як масові страти, тортури, зґвалтування чи насильницька депортація дітей з України, які систематично вчиняє росія, є проявами геноциду.

У постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією зброї Україні та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Twitter /Yevhen Perebyinis