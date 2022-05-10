Сейм Литви першим у світі визнав росію державою-терористом

Парламент Литви став першим у світі, який визнав росію державою-терористом. Це рішення ухвалили одноголосно — 128 голосів.
Про це пише DELFI.lt.
Також депутати одноголосно визнали, що воєнні злочини російських військових в Україні є геноцидом українського народу.
«Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил російської федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», — йдеться у резолюції.
У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії росії проти суверенної України.
- Раніше Литва першою у ЄС відмовилась від російського газу. Країна досягла незалежності від поставок російського газу, заявив міністр енергетики. За даними міністерства, весь попит на литовський газ задовольняється за рахунок терміналу Клайпедського зрідженого природного газу.
- Крім того, Литва стала першою з країн Європи, яка відкликала свого посла з росії.