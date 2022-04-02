Литва першою у ЄС відмовилась від російського газу

Литва оголосила, що першою у ЄС відмовилась від імпорту російського газу. Про це оголосив міністр енергетики країни Дейн Крейвіс, пише Delfi.

«Ми перша країна Європейського Союзу серед країн-постачальників «Газпрому», яка досягла незалежності від поставок російського газу, і це результат довгострокової послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень», — заявив міністр енергетики.

За даними міністерства, весь попит на литовський газ задовольняється за рахунок терміналу Клайпедського зрідженого природного газу. За потреби його можуть доставляти із Латвії чи Польщі.