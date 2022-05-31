Лідери ЄС розглянуть заявку України на вступ до Євросоюзу у червні

Лідери Європейського Союзу розглянуть на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС.
Про це йдеться у висновках Європейської ради стосовно України, оприлюднених після завершення першого дня саміту.
«Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Молдови та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні», — сказано в документі.
Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз лишається відданим подальшому зміцненню обороноздатності України. Очільники держав ЄС привітали затвердження їхнього рішення збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Вони також привітали затвердження рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до ЄС на один рік.
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