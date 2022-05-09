Україна заповнила другу частину опитувальника щодо членства в ЄС

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, показавши заповнений документ главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

«Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», — зазначив глава держави.

Своєю чергою, президент Європейської комісії за підсумками розмови заявила, що очікує на отримання заповненого Україною опитувальника.

«Європейська комісія прагнутиме надати свій висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні», — зазначила вона у Twitter.