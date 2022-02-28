Зеленський підписав заявку України на вступ до Європейського Союзу

У понеділок Шмигаль заявив, що Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. За словами премʼєра, прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після розмови з українським колегою запропонував премʼєр Словаччини Едуард Геґер.

Заявку також підписали голово парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку вступу України до ЄС.

Про це повідомляється у Twitter Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Пізніше в Офісі президента пояснили, що Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання нашій державі статусу кандидата на членство.

Документи адресовані Еммануелю Макрону, президентові Франції, яка головує у Раді Європейського Союзу, президентові Європейської ради Шарлю Мішелю, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, та президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі.