Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады.

Заявку также подписали глава парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила поддержку вступлению Украины в ЕС.

В понедельник Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.