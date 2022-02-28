Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады.
Заявку также подписали глава парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила поддержку вступлению Украины в ЕС.
В понедельник Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. По словам премьера, принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после разговора с украинским коллегой предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.
Позже в Офисе президента объяснили, что Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс, что приведет к предоставлению Украине статуса кандидата на членство.
Документы адресованы Эммануэлю Макрону, президенту Франции, председательствующему в Совете Европейского союза, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, и президенту Европейского парламента Роберте Мецоли.