У червні глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України

У червні поточного року глави держав та урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до блоку.
«Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні», — заявив представник французького МЗС, чиї слова оприлюднено на сайті відомства. Це засідання, згідно з графіком заходів ЄС, пройде 23—24 червня.
Він також іще раз повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що «Україна є частиною європейської родини».
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