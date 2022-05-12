У червні глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України

У червні поточного року глави держав та урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до блоку.

«Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні», — заявив представник французького МЗС, чиї слова оприлюднено на сайті відомства. Це засідання, згідно з графіком заходів ЄС, пройде 23—24 червня.

Він також іще раз повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що «Україна є частиною європейської родини».