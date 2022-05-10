Очільник МЗС Дмитро Кулеба: Якщо Україна не отримає кандидатського статусу ЄС, це означатиме, що ЄС хоче обдурити Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо влітку Україна не отримає статусу кандидата на вступ до ЄС, це свідчитиме про спробу Євросоюзу обдурити Україну.

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

«Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне — що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна — єдине місце в Європі, де люди помирають за цінності, на яких заснований ЄС. І я вважаю, що це слід поважати», — наголосив Кулеба.

Він також нагадав, що лише три місяці тому Україна навіть не мала перспективи членства в ЄС, а зараз в Євросоюзі вже обговорюють, скільки часу це займе.

Міністр закордонних справ також заявив, що Україна в разі перемоги у війні хотіла б звільнити всі свої окуповані території.

«У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки. Тепер якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті та виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій», — зазначив він.

За словами Кулеби, лише військова поразка росії може змусити її розблокувати українські порти та відновити економіку.