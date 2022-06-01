Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць Krab, а Британія відправить ракетні системи М270

Україна закупить у Польщі ще близько 60 самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab, на додачу до 18, які вже передані Україні.
Про це пише Dziennik.
Угоду підписали 31 травня. Україна отримає гаубиці, які здатні вражати цілі на відстані до 40 км, з заводу Гута Стальова Воля. Поставки очікуються в найближчі кілька місяців.
Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих (близько $700 млн). Проблемою залишається питання боєприпасів. Ймовірно, ними Україну забезпечуватимуть американці.
Видання Politico пише, що Британія протягом кількох тижнів планує відправити до України ракетні системи залпового вогню M270 MLRS, але це необхідно узгодити із США. Видання пише, що це формальність і питання вирішать якнайшвидше.
- 1 червня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11 пакету військової допомоги на $700 мільйонів. У списку РЗСО HIMARS, гелікоптери Мі-17 і ПЗРК Javelin.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, але й посилить позиції України під час перемовин. Він додав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії. Суперечки точилися щодо HIMARS, які здатні уразити окремими зарядами цілі на відстані до 300 кілометрів.