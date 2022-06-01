США оголосили про 11-й пакет військової допомоги Україні на $700 мільйонів

США нададуть Україні новий 11-й пакет військової допомоги на $700 мільйонів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Сьогодні вранці президент Байден оголосив новий пакет безпеки для того, щоб озброїти ЗСУ тим, чого вони потребують для протистояння агресії росії. Складніші ракетні системи залпового вогню — це частина того, що ми постачали раніше [...]. Щодо зброї, українці запевнили, що вони не використовуватимуть цю зброю по цілях у росії. У нас є довіра між країнами», — сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, але й посилить позиції України під час перемовин.

Офіційно Білий дім поки не опублікував список озброєння, але ЗМІ повідомляли, що пакет допомоги містить ракетні системи великої дальності HIMARS, контрбатарейні та протиповітряні РЛС, ПТРК Javelin, вертольоти, автомобілі та ПЗРК Stinger.