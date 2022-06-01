Байден підтвердив передачу Україні ракетних систем для «точнішого ураження» російських цілей

Президент США Джо Байден підтвердив, що ухвалив рішення передати Україні сучасні ракетні системи. Вони зможуть значно точніше вражати цілі російської армії.

Про це він написав у своїй колонці для The New York Times.

Він наголосив, що мета США — бачити Україну демократичною, незалежною та процвітаючою країною, яка має необхідні засоби стримування і захисту від агресії. Також Байден зазначив, що війна в Україні завершиться перемовинами. США передають значну кількість зброї та боєприпасів, щоб Україна могла воювати та мати значно сильнішу позицію на перемовинах.

США продовжуватимуть допомагати Україні зброєю та грошима, посилювати санкції проти рф, а також допоможуть ЄС відмовитися від російських енергоресурсів і запобігти продовольчій кризі у світі. Крім цього, Штати продовжать посилювати східний фланг НАТО.

США не шукають війни з росією. Попри обурливі дії путіна, Штати не домагатимуться його відставки та не будуть вступати у війну з рф або завдавати ударів по російській території, поки росія не вдарить по США або союзникам.

США поки не бачать жодних ознак, які б свідчили про можливість застосування росією в Україні ядерної зброї, попри загрозливі заяви з москви. Але застосування такої зброї буде неприйнятним для всього світу і матиме катастрофічні наслідки для рф.

Адміністрація Байдена не тиснутиме на владу Україну з приводу мирної угоди з рф, і тим паче не змушуватиме її йти на територіальні поступки. Байден підкреслює, що перемовини між Україною та рф зайшли у глухий кут не тому, що Україна від них відмовилася, а тому, що росія продовжує війну, щоб захопити якомога більше українських територій.

США продовжуватимуть підтримувати Україну, тому що росія повинна заплатити високу ціну за розвʼязану війну. А інші потенційні агресори мають зрозуміти, що силою не досягти правоти і що нею не можна захоплювати території інших держав або змушувати їх змінити свою політику.