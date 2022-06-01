HIMARS, гелікоптери Мі-17 і Javelin. Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна

Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 мільйонів.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Україна отримає:
- високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них (РЗСО HIMARS, про які вже повідомив Білий дім);
- 5 протиартилерійських радарів;
- 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок;
- 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
- 4 вертольоти Мі-17;
- 15 тактичних машин;
- запчастини й обладнання.
- Щодо ракетних систем, за даними джерел The Washington Post, Україна отримає мобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS із боєприпасами дальністю ураження до 70 кілометрів. Є припущення, що до них поставлять ракети GMLRS.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, але й посилить позиції України під час перемовин. Він додав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії. Суперечки точилися щодо HIMARS, які здатні уразити окремими зарядами цілі на відстані до 300 кілометрів.