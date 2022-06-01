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HIMARS, гелікоптери Мі-17 і Javelin. Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна

Автор:
Костя Андрейковець
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Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Україна отримає:

  • високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них (РЗСО HIMARS, про які вже повідомив Білий дім);
  • 5 протиартилерійських радарів;
  • 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
  • тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок;
  • 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
  • 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • 4 вертольоти Мі-17;
  • 15 тактичних машин;
  • запчастини й обладнання.
  • Щодо ракетних систем, за даними джерел The Washington Post, Україна отримає мобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS із боєприпасами дальністю ураження до 70 кілометрів. Є припущення, що до них поставлять ракети GMLRS.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, але й посилить позиції України під час перемовин. Він додав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії. Суперечки точилися щодо HIMARS, які здатні уразити окремими зарядами цілі на відстані до 300 кілометрів.