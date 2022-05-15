Радник голови ОП: Ми не можемо закінчити війну цього місяця, але можемо цього року

Україна не зацікавлена в затяжній війні з росією, як і всі інші держави в світі.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго плюс танки, літаки і артилерія. Покінчимо з цим разом», — написав Подоляк.
- Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росія отримала стратегічну поразку — не змогла знищити українську державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. На цьому тлі ЗСУ входять у нову, довготривалу фазу війни.