Радник голови ОП: Ми не можемо закінчити війну цього місяця, але можемо цього року

Україна не зацікавлена в затяжній війні з росією, як і всі інші держави в світі.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго плюс танки, літаки і артилерія. Покінчимо з цим разом», — написав Подоляк.