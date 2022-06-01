Голова МЗС України: Шостий пакет санкцій ЄС має небезпечний прецедент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом.

Про це пише Укрінформ.

Міністр заявив, що у рішенні ЄС є позитив і є небезпечний прецедент. Позитивний — нафтове ембарго, негативний — окремий режим для країн, які отримують нафту по нафтопроводу «Дружба». Він мав на увазі Угорщину, яка отримуватиме по ньому нафту разом із Чехією та Словаччиною. Саме Угорщина тиснула на ЄС у цьому питанні.

«Небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим. Немає стовідсоткової єдності, є певна така гнучка єдність», — заявив Кулеба.