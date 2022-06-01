Голова МЗС України: Шостий пакет санкцій ЄС має небезпечний прецедент

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом.
Про це пише Укрінформ.
Міністр заявив, що у рішенні ЄС є позитив і є небезпечний прецедент. Позитивний — нафтове ембарго, негативний — окремий режим для країн, які отримують нафту по нафтопроводу «Дружба». Він мав на увазі Угорщину, яка отримуватиме по ньому нафту разом із Чехією та Словаччиною. Саме Угорщина тиснула на ЄС у цьому питанні.
«Небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим. Немає стовідсоткової єдності, є певна така гнучка єдність», — заявив Кулеба.
Також він сказав, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії обовʼязково буде, але без газового ембарго. Деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення.
- 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС домовилися про нафтове ембарго. Євросоюз зможе заборонити ввозити приблизно 2/3 російської нафти, яку він закупляв.
- Серед інших важливих складових пакета — відключення російського Сбербанку від SWIFT, заборона мовлення російських телеканалів Rossiya24, TV center International, RTR Planeta та санкції проти російських громадян і компаній, причетних до воєнних злочинів в Україні.
- WSJ пише, що низка членів Організації країн-експортерів нафти розглядають можливість виключити росію з нафтової угоди через санкції. За оцінками експертів, рф і без рішення ОПЕК матиме втрати у виторгу. Ембарго вдарить по росії сильніше, ніж по Європі.
- Також WSJ пише, що санкції ЄС включають заборону страхування кораблів, які транспортують російську нафту.