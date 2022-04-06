Віцепремʼєр Ірина Верещук закликала мешканців Донбасу та Харківщини евакуюватися

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ірина Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадовці. Це був жест залізної волі нашої армії, влади та всього українського народу.

«Саме тому керівники Військових адміністрацій Харківщини, Луганщини та Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти, бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки є така можливість. Наразі вона ще є», — додала вона.