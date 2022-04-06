У Мінреінтеграції уточнили, що влада закликає евакуюватися лише жителів Донецької та Луганської областей. Про Харківщину не йдеться

Ірина Верещук обмовилася, вказавши, що влада просить евакуюватися з Харківської області, про це hromadske уточнили у Мінреінтеграції. Наразі йдеться лише про евакуацію з Луганської та Донецької областей.

Раніше віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала людей евакуюватися з Донецької та Луганської областей, адже після початку нового наступу окупантів зробити це буде майже неможливо.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у свою чергу, повідомив, що на сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові не проводять. І запевнив, що у разі змін мешканці обовʼязково будуть проінформовані.

Олег Синєгубов розповів також про ситуацію на Ізюмському напрямку. За його словами, обласна військова адміністрація за погодженням із ЗСУ справді рекомендує евакуйовувати населення у Барвінковому та Лозовій. Через населені пункти курсують потяги. Треба стежити за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування.

«При цьому загроза обстрілів житлових районів Харкова залишається», — зазначив голова обласної військової адміністрації.