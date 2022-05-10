Очільниця розвідки США: путін хоче оголосити воєнний стан у росії та спровокувати війну у Придністровʼї

Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті заявила, що президент росії на тлі провалів у війні проти Україні може оголосити воєнний стан у рф і спровокувати війну у Придністровʼї.

Про це пише AFP.

За словами Хейнс, путін розраховує на довготривалу війну у Східній Європі, сподіваючись, що США та союзники «втратять рішучість» у протидії агресії. Він хоче ввести воєнний стан, щоб мобілізувати сили.

Щодо Придністровʼя, Хейнс не уточнила деталей чи приблизних планів рф.