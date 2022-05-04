Українська розвідка запевняє, що боєздатність російських військ у Придністровʼї дуже низька

За оцінками експертів, кількість реально боєздатних і вмотивованих військових російської армії у Придністровʼї не перевищує 300 осіб. Наразі їхнє завдання — охороняти склади боєприпасів у селі Ковбасна.

Про це повідомляє Головне управліня розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, понад половину всіх російських боєприпасів, що зберігаються в селі Ковбасна, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7—8 тисяч тонн справні та можуть бути використані.

Також відомо, що майже дві третини всієї бойової техніки на території Придністров’я повністю або частково небоєздатні. Матеріальних засобів і виробничих потужностей для її ремонту чи відновлення немає.

В українській розвідці припускають, що Придністров’я потенційно може бути використано як плацдарм для налагодження поставок і розгортання російського угруповання в Молдові, але це стане можливим лише за умови сухопутного коридору з росією через південь України.