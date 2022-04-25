Події 25 квітня в огляді «Бабеля»: окупанти почали системно знищувати українську залізницю, а Британія дає Україні бронетранспортери

Напередодні ЗСУ на півдні знищили 73 російських військових та 7 одиниць техніки, серед яких і найсучасніший російський ЗРК «Панцир С1». Крім цього, українські військові повернули під контроль ще 5 населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. На Південному напрямку українські військові за добу знищили 73 окупантів і 7 одиниць техніки. Окупанти намагалися посилити розвідку в напрямку Миколаївської області, але ЗСУ знищили 50% складу ДРГ — росіяни відступили. У Луганській області за Великдень росіяни зруйнували сім будинків та знеструмили нову Кремінську електропідстанцію — без світла зранку була вся майже область. Поступово електропостачання відновлюють.

Ворог почав системно бити залізничну інфраструктуру. Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін розповів, що нічний ракетний удар росіян по залізничній інфраструктурі Житомирщини, Львівщини та Рівненщини був одним із найтяжчих від початку війни. Відновлення пошкоджень займе кілька місяців.

Уночі в російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території місцевої нафтобази — горіли резервуари для зберігання нафти. Очевидці кажуть, що перед пожежею чули вибухи. Крім того, горіла місцева військова частина. Чому виникла пожежа — невідомо. З міста почалася евакуація.

Росіяни вивезли на свою територію завод з окупованого Вовчанська Харківської області, а в його приміщенні влаштували в’язницю з катівнею.

У Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради. Вони зняли українські прапори та наказали всім працівникам залишити приміщення.

Фінляндія та Швеція планують подати заявку до НАТО одночасно. Це, на їхню думку, має дозволити їм разом витримати негативну критику росії на таке рішення. Заради цього Фінляндія уповільнює свій процес, тоді як Швеція прискорює темпи ухвалення цього рішення.

Диктатор володимир путін повідомив, що нібито СБУ готувала замах на пропагандиста володимира соловйова. Для цього українські спецслужби буцімто завербували учасників російської неонацистської організації, яких вже затримали. У СБУ заперечили свою причетність до замаху.

Британці передадуть Україні невелику кількість бронетранспортерів Stormer із встановленими на них протиповітряними комплексами. Британці відправлять до Польщі свої танки Challenger 2, аби компенсувати передані поляками Україні Т-72. Польща підтвердила, що відправила танки в Україну, відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Загалом Велика Британія вже відправила до України понад 5 тисяч протитанкових комплексів NLAW, 200 комплексів Javelin і передасть іще 250 ракет для ПЗРК Starstreak.

Данія стала першою країною, яка долучилася до фонду відновлення української енергетики. Кошти з цього фонду підуть на відновлення інфраструктури, яку знищили або пошкодили під час бойових дій.

У невизнаному Придністровʼї невідомі обстріляли будівлю «міністерства держбезпеки». Місцеві «правоохоронці» розповіли, що з приміщення валить дим, а на кількох поверхах вибиті вікна. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, а постріли, за попередніми даними, здійснили з РПГ. ГУР Міноборони України вважає, що обстріл будівлі «міністерства держбезпеки» у невизнаному Придністровʼї є провокацією російських спецслужб.