Президент Молдови: вибухи у Придністров’ї пов’язані з протиборчими силами в регіоні — це ескалація напруженості

Президент Молдови Мая Санду назвала вибухи у Придністров’ї та спроби ескалацією напруженості, яка вигідна провоєнним силам. Вона сказала, що інциденти пов’язані з протиборчими силами в регіоні.

Про це Санду заявила після засідання Вищої ради безпеки, передає Newsmaker.

«Наш аналіз говорить про те, що є напруженість між різними силами всередині Придністровʼя, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Це робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні», — сказала Санду.

Також президент заявила, що Кишинів має інформацію про вибух на тираспольському аеродромі, але причини не знає. Вона додала, що Молдова не має жодних планів блокади Придністров’я і не хоче конфліктів.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія намагається дестабілізувати ситуацію в невизнаній «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей».