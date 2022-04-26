У Придністров’ї повідомляють про вибухи. Зруйновані транслятори російського радіо

Зранку 26 квітня у Придністров’ї, у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи: перший о 06:40, другий о 07:05.

Про це повідомило так зване «МВС Придністровʼя».

Зазначають, що станом на девʼяту ранку з ладу були виведені дві найпотужніші антени: одна — мегаватна, друга — напівмегаватна.

Обидві ретранслювали російське радіо.

Унаслідок вибухів ніхто не постраждав.