Суд увʼязнив двох росіян, які із «Граду» обстріляли Харківщину, майже на 12 років

Котелевський районний суд Полтавської області визнав винними двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які із систем залпового вогню обстрілювали Харківщину.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Їх визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 11 років та 6 місяців позбавлення волі. За версією слідства, у перший день повномасштабного вторгнення Бобикін та Іванов із систем залпового вогню «Град» обстріляли Харківську область з російської, а згодом і української території, зруйнувавши цивільну інфраструктуру, житлові будинки та ліцей. Обвинувачені повністю визнали провину, тому суд не вивчав доказів.

Суд врахував щире каяття обвинувачених як помʼякшувальну обставину, але відхилив аргумент захисників про скоєння злочину під тиском. До набуття чинності вироком обвинувачені будуть перебувати в СІЗО.