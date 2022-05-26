На Полтавщині 31 травня оголосять вирок російським воєнним злочинцям, які обстрілювали Харків

Котелевський райсуд Полтавщини 31 травня оголосить вирок російським військовим Олександру Бобикіну й Олександру Іванову за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харкова.

Про це повідомляє «Суспільне».

Суд заслухав останнє слово Бобикіна, а Іванов від такого права відмовився. Обоє визнали свою провину.

«Додати мені просто нічого, я повністю винен», — заявив Бобикін.

Прокуратура клопоче про позбавлення волі у вигляді 12 років для обох росіян — максимальне покарання за цією статтею. Обтяжлива обставина — вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою та небезпечним способом.

За даними слідства, Іванов близько 5 ранку 24 лютого з «Граду» обстрілював Харківщину з території рф. Тоді було пошкоджено електропідстанцію, комунальний заклад і житлові будинки. Іванов був навідником.