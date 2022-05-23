Перший російський військовий отримав вирок за вбивство цивільного в Україні — довічне увʼязнення

Соломʼянський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. Подія сталася 28 лютого в смт Чупахівка.

За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне увʼязнення, повідомляє кореспондент «Бабеля» із зали суду.

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Росіянин є військовослужбовцем елітної 4 танкової Кантемирівської дивізії російської армії.

Незадовго до скоєння злочину танкова колона, у складі якої перебував сержант Шишимарін, була розгромлена підрозділами Збройних сил України. Втікаючи від вогню українських захисників, російський сержант разом зі ще чотирма окупантами викрали автівку.

Дорогою вони убили старшого чоловіка, який повертався додому, аби той не видав їх. Чоловік помер на місці неподалік від свого будинку.