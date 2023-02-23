За день до масштабного російського вторгнення: «м’який» надзвичайний стан в Україні, західні санкції проти росії, фейк про смерть Єлизавети ІІ, зʼявилася гра Elden Ring. Що відбувалося 23 лютого 2022 року

У світі очікували на вторгнення росії в Україну, посилювали санкції проти Кремля, передчасно «ховали» Єлизавету ІІ та грали в Elden Ring

Через визнання «незалежності» псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР» дедалі більше країн продовжили запроваджувати санкції проти росії. Двадцять третього лютого це зробили Канада, Австралія та Японія. Під обмеження потрапили російські банки та їхні дочірні компанії, суверенний борг росії та російські еліти.

Німеччина оголосила нову перевірку російського газопроводу «Північний потік — 2». Деякі компанії почали виходити з проєкту через загрозу санкцій. Довго чекати на них не довелося. Президент США Джо Байден доручив запровадити обмеження проти компанії-оператора газопроводу «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG. І тільки Китай критикував санкції проти росії, пропонуючи натомість «намагатися вирішити проблеми шляхом переговорів».

Президент США Джо Байден на брифінгу в Білому домі оголошує про черговий пакет санкцій проти росії, 22 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель»

На перших шпальтах багатьох західних видань були заголовки на кшталт «Росія вторгається в Україну — що далі?». Увечері в середу, 23 лютого, CNN і Newsweek написали, що американська розвідка попередила українську владу про те, що російське вторгнення розпочнеться протягом наступних 24—48 годин.

У Європі пішла на спад «ковідна» пандемія. Рада ЄС уже закликала країни впускати всіх вакцинованих міжнародно визнаними препаратами. У Канаді премʼєр Джастін Трюдо скасував надзвичайний стан, якій запровадили через масові антиковідні протести. Наймасовішою була акція далекобійників через вимоги щодо обовʼязкової вакцинації проти COVID-19 для перевезення вантажів через кордон зі США. А от у Південній Кореї справи із ковідом були не дуже: 23 лютого там зафіксували новий добовий рекорд захворюваності — 171 452 людини.

У Колумбії нарешті легалізували аборти протягом перших 24 тижнів вагітності. Місцеві активісти назвали це «історичною перемогою», оскільки Колумбія стала останньою латиноамериканською країною, яка декриміналізувала ранні аборти для всіх жінок.

Демонстранти святкують рішення про декриміналізацію абортів у Колумбії під будівлею Конституційного суду в Боготі, 22 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Американський таблоїд передчасно поховав британську королеву Єлизавету ІІ. У неділю, 20 лютого, стало відомо, що королева захворіла на коронавірус. У вівторок, 22 лютого, у Букінгемському палаці заявили, що Єлизавета ІІ скасовує всі заплановані дипломатичні зустрічі, однак «продовжуватиме виконувати легкі державні обовʼязки». Увечері того ж дня американський таблоїд Hollywood Unlocked повідомив про смерть королеви, пославшись на особисті джерела. А вже в середу, 23 лютого, засновникові таблоїда Джейсону Лі довелось виправдовуватися за фейк.

Актори Том Голланд, Ендрю Ґарфілд, Тобі Маґвайр, які зіграли Людину-павука зі всесвіту Marvel у різних кіноверсіях, відтворили відомий мем про цього супергероя. У такий спосіб вони прорекламували вихід фільму «Людина-павук: Додому шляху нема» у форматі 4К і на цифрових сервісах.

На фото зліва направо: Том Голланд, Ендрю Ґарфілд і Тобі Маґвайр відтворюють мем про Людину-павука, 23 лютого 2022 року. twitter

В ігровому світі сталася довгоочікувана подія. Опівночі 23 лютого відкрили попереднє завантаження гри Elden Ring — рольового фентезійного бойовика з відкритим світом, який розробила японська компанія FromSoftware. Офіційний реліз буде вже 25 лютого. Згодом Elden Ring визнають «Грою року — 2022».

Пізно ввечері 23 лютого український форвард Роман Яремчук врятував «Бенфіку» від поразки в матчі з «Аяксом» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — 2:2. В іншому поєдинку «Атлетико» та «Манчестер Юнайтед» теж зіграли внічию — 1:1.

В Україні запровадили надзвичайний стан, почали призов резервістів, донатили на ЗСУ та слідкували за скандалом з відбором на «Євробачення»

В Україні 23 лютого розпочався призов резервістів першої черги, відповідний указ напередодні підписав президент Володимир Зеленський. Удень РНБО рекомендувала Верховній Раді ввести в Україні надзвичайний стан на тлі загрози російського вторгнення. Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв «адекватний» режим, додавши, що «кошмарити» нікого не будуть, а комендантську годину можуть ввести лише в разі посилення агресії. І ввечері Рада підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні з півночі 24 лютого на 30 днів. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці встановлять КПП на вʼїздах, обмежать роботу кафе і нічних клубів — вони працюватимуть із 07:00 до 23:00, посилять охорону аеропортів і вокзалів, а жителів закликав носити із собою документи.

Люди біля Арки дружби народів у Києві, 23 лютого 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Команда фонду «Повернись живим» 23 лютого відзвітувала, що за одну добу українці переказали понад 20,5 мільйона гривень на підтримку Збройних сил України. Ця сума перевищила підтримку фонду за весь 2021 рік.

Упродовж 23 лютого до України прибули літаки зі зброєю та військовим спорядженням від країн-партнерів. Зранку про доставку «летальної військової допомоги» в Україну відзвітувала міністр оборони Канади Аніта Ананд. Увечері до України прибули літаки з військовою допомогою від Польщі та Латвії. У них було військове спорядження, гранатомети та ПЗРК Stinger.

Літак із канадською військовою допомогою для України, 23 лютого 2022 року. twitter

Напередодні, 22 лютого, росія почала вивозити свій дипломатичний персонал з України. Уранці 23 лютого над будівлею генконсульства росії у Львові помітили дим — це тліли документи, які там спалили.

Упродовж 23 лютого росія розгорнула в Чорному й Азовському морях 46 бойових кораблів з усіх своїх флотів. Супутник компанії Maxar Technologies зафіксував нове скупчення російських військ у Білорусі, неподалік від кордону з Україною. Армія рф посилила обстріли вздовж лінії фронту на Донбасі.

Близько 16:00 розпочалася чергова хакерська DDoS-атака на державні сайти та банки України. У січні та лютому подібні кібератаки почастішали. Хакерську атаку 15 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров називав наймасштабнішою в історії України.

29,5 гривнікурс долара станом на 23 лютого 2022 року.

33,4 гривнікурс євро станом на 23 лютого 2022 року.

Пандемія ковіду в України теж пішла на спад. Уряд скасував «ковідні» вимоги при вʼїзді для українців. Із 23 лютого для перетину державного кордону громадянам України, які не мали довідки про щеплення або негативний тест на COVID-19 чи довідки про одужання, більше не потрібно було мати «ковідні» документи та встановлювати застосунок «Вдома».

А ще продовжився скандал із Нацвідбором на «Євробачення-2022». Він спалахнув після перемоги співачки Alina Pash через її поїздку до окупованого Криму за, імовірно, підробленою довідкою. Через це поліція порушила проти артистки справу. На «Євробачення» вирішили відправити гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце. Зрештою Kalush Orchestra стали переможцями конкурсу, а соліст гурту Олег Псюк зі сцени закликав врятувати Маріуполь і «Азовсталь», які масово обстрілювала російська армія.

Kalush Orchestra під час фіналу Нацвідбору на «Євробачення-2022», 12 лютого 2022 року. Суспільне

P. S. Зеленський звернувся до росіян за кілька годин до вторгнення

Близько першої години ночі 24 лютого президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення. Більша його частина була російською мовою — Зеленський намагався пояснити росіянам, що Україна хоче миру і не є загрозою для росії, а також закликав їх виступати проти війни.

Зеленський говорив, що протягом 23 лютого намагався додзвонитися до путіна, але той проігнорував дзвінок. «Якщо керівництво росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл із вами. Чи хочуть росіяни війни? Я б дуже хотів відповісти на це запитання, але відповідь залежить від вас, громадяни російської федерації», — сказав Зеленський наостанок. За кілька годин почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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