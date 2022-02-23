Хакери розпочали DDoS-атаку на державні сайти та банки України

Хакери почали кібератаку на низку сайтів держорганів України й урядових вебресурсів. Атака розпочалася о 16:00.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до сайтів ВР (уже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки», — пояснив міністр.

Наразі немає доступу до сайтів Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

«Портал і мобільний застосунок «Дія» успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно», — додав Федоров.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби зламати акаунти членів його сімʼї та заблокувати банківські картки.