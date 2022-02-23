Хакеры начали DDoS-атаку на государственные сайты и банки Украины

Хакеры начали кибератаку на ряд сайтов госорганов Украины и правительственных веб-ресурсов. Атака началась в 16:00.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к сайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — пояснил министр.
Сейчас нет доступа к сайтам Кабинета министров, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.
«Портал и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно», — добавил Федоров.
В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о попытках взломать аккаунты членов его семьи и заблокировать банковские карты.
- Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов. Во второй половине дня начались перебои в работе сайтов ПриватБанка и Сбербанка: из-за хакерской атаки не работали мобильные приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Работу банковских сайтов возобновили вечером того же дня.
- Кибератаке подвергся и портал «Дія». Полиция начала расследование. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакерская атака 15 февраля была самой масштабной в истории Украины. Федоров напомнил, что атака шла из России, Китая, Чехии и Узбекистана. Ее стоимость он оценил в миллионы долларов, а целью назвал дестабилизацию ситуации.