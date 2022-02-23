Хакеры начали DDoS-атаку на государственные сайты и банки Украины

Хакеры начали кибератаку на ряд сайтов госорганов Украины и правительственных веб-ресурсов. Атака началась в 16:00.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к сайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — пояснил министр.

Сейчас нет доступа к сайтам Кабинета министров, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

«Портал и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно», — добавил Федоров.

В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о попытках взломать аккаунты членов его семьи и заблокировать банковские карты.