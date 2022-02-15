Хакеры начали атаковать и портал «Дія»

В Украине примерно в 20:00, в след за банками, хакеры начали атаковать портал «Дія». Первые атаки были из России и Китая.
Об этом вечером 15 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита», — сообщил Федоров.
Министр отметил, что для пользователей «Дії» атака осталась незаметной.
Перед этим основатель monobank Олег Гороховский сообщил, что атаковать пытаются почти все украинские банки, и mono в том числе.
Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов. Во второй половине дня начались перебои в работе сайтов ПриватБанка иОщадбанка: не работали приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. По состоянию на 19:30 работу банковских сайтов возобновили.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.