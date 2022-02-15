Хакеры начали атаковать и портал «Дія»

В Украине примерно в 20:00, в след за банками, хакеры начали атаковать портал «Дія». Первые атаки были из России и Китая.

Об этом вечером 15 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита», — сообщил Федоров.

Министр отметил, что для пользователей «Дії» атака осталась незаметной.

Перед этим основатель monobank Олег Гороховский сообщил, что атаковать пытаются почти все украинские банки, и mono в том числе.