«Элемент информационной войны». Клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов

Клиенты ПриватБанка во вторник начали получать фейковые уведомления с неизвестных номеров о том, что банкоматы не будут работать в течение дня 15 февраля.

Однако пресс-служба банка подчеркнула, что банкоматы и отделения работают в обычном режиме, а сообщения — фейковые, пишет «Суспільне».

Утром украинцам стали поступать сообщения с текстом: «По техническим обстоятельствам банкоматы ПриватБанка 15.02 не работают. Извиняемся». Номера, с которых отправлены уведомления, принадлежат операторам Австрии и Польши.

Пресс-секретарь финучреждения Олег Серга рассказал, что клиенты утром начали звонить в банк и сообщать об этой ситуации.

«Клиенты передавали информацию, что они начали получать с неизвестных номеров такие СМС о том, что сегодня будут перебои в работе банков», — отметил он и добавил, что это элемент информационной войны.

«Эта информация фейковая, она направлена на то, чтобы ввести наших клиентов в заблуждение. ПриваБанк работает в обычном режиме. Мы работаем 24/7 для того, чтобы обслуживать клиентов, и советуем украинцам получать информацию только из официальных источников», — добавил он.

В настоящее время финучреждение вместе с киберполицией выясняет, кто может быть причастен к рассылке таких сообщений.