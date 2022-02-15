«Елемент інформаційної війни». Клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів

Клієнти ПриватБанку у вівторок почали отримувати фейкові сповіщення з невідомих номерів про те, що банкомати не працюватимуть упродовж дня 15 лютого.

Однак пресслужба банку наголосила, що банкомати та відділення працюють у звичайному режимі, а повідомлення — фейкові, пише «Суспільне».

Уранці українцям почали надходити повідомлення з текстом: «За технічними обставинами банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося». Номери, з яких надіслані сповіщення, належать операторам звʼязку Австрії та Польщі.

Прессекретар фінустанови Олег Серга розповів, що клієнти вранці почали телефонувати у банк і повідомляти про цю ситуацію.

«Клієнти передавали інформацію, що вони почали отримувати з невідомих номерів такі СМС фальшиві про те, що сьогодні будуть перебої в роботі банків», — зазначив він і додав, що це елемент інформаційної війни.

«Ця інформація є фейковою, вона направлена на те, щоб ввести наших клієнтів в оману. ПриваБанк працює зараз у звичайному режимі. Ми працюємо 24/7 для того, щоб обслуговувати клієнтів, і радимо українцям отримувати інформацію лише з офіційних джерел», — додав він.

Наразі фінустанова разом з кіберполіцією зʼясовує, хто може бути причетним до розсилки таких повідомлень.