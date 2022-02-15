В работе ПриватБанка и Ощадбанка случился сбой — из-за кибератаки. Недоступен и сайт Министерства обороны

В Украине во вторник, 15 февраля, фиксируют сбой в работе ПриватБанка и Ощадбанка: не работают приложения банков, невозможно рассчитаться картой и перевести деньги. Параллельно не доступны и сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

ПриватБанк в Facebook в комментариях под этим постом сообщил следующее: «Сейчас наблюдается нестабильная работа каналов связи, из-за чего возникают некоторые задержки в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы».

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности уточнил, что ПриватБанк находится под массированной DDоS-атакой. В банке уверяют: никакой угрозы для денег вкладчиков нет, кибератака касается исключительно приложения «Приват24».